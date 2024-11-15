деревня Верхний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхний Бугалыш

Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3333Бугалыш верхний, дер.при рч. Бугалыше.3940110335330
3339Верх-Бугалыш, дер.при рч. Бугалыше.452545144143

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Ювинская волость
2) д. Верхний Бугалыш, на р. Бугалыше, школа, распл.Верхне-Бугалышское общество195479487Припущеники МагометанеТатары4219

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Кунгурский округ, Манчажский район, Бугалышский сельсовет
1. Верхний Бугалыш (Мари), д. 166298371669марийц. 433вотяки121Ювинскойр. Бугалыш127ст. Красноуфимск43271127114311просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Красноуфимский район
89793Верхний Бугалышдеревня56°18'с.ш.58°01'в.д.O-40-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Красноуфимский округ
65713000136д Верхний Бугалышдеревня

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