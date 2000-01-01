село Чекурча, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Чекурча

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О назначении пенсии Журавлевой М. Я., жительнице с. Чекурчи Арской волости Казанского уезда. 1919 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опись 4. Дело 1137.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
225Чекурча (Германовское), с. каз.при безымянном ручье.64386370430Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Арская волость
28. Чекурча, село бывшее государственное, при речке Чекурчинке, дворов 144, жителей 907, церковь православная, часовня, школа, 3 лавки

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ЧекурчаЧекурчаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

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