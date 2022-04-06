деревня Турбаево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Турбаево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по представлению Вологодского уездного съезда с жалобой крестьянина дер. Турбиево Боровецкой волости Оралова Федора о земле. 1906 г. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело по ходатайству Вологодского уездного по воинской повинности присутствия о назначении пособия солдатской вдове, крестьянке деревни Турбаева Боровецкой волости Фомичев Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
101Турбаево, д. вл.при р. Большом Пучкасе.3215236084

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Боровецкая волость
6046ТурубаевоБекреневское.Воскресенскийбывшие помещичьи304378294

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Турбаево2516293деревняРусские44106104210

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Боровецкий сельсовет
Турбаево 3976деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 10,5 км. Летнее: —.Зимнее: 37 км. Летнее: —.4544

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245464Турбаеводеревня59°29'с.ш.39°58'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
19638448224д Турбаеводеревня

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