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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
435Милорадово (Новоселовка), с. вл.при колодцах.302588365447Церквей православных 2. Ярмарок 3.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
С. Милорадово, Д. Матреповщина и Понсовщина35Елиз. Григ. Масалова427—77
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
22. Милорадово, село бывшее владельческое, при речке Ковжиге, дворов 143, жителей 895, 2 церкви православных, школа, богадельня, 2 питейных дома, 4 лавки, 3 ярмарки
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
56.0Милорадово селоМилорадовское крестьян собственников530180144—2695434881031
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18469Милорадовеселоцентр сільської радир-н Котелевськийсільрада Милорадівська