село Милорадово, село Милорадово, Полтавська область (на 2018) — Familio

Милорадово

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
435Милорадово (Новоселовка), с. вл.при колодцах.302588365447Церквей православных 2. Ярмарок 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
С. Милорадово, Д. Матреповщина и Понсовщина35Елиз. Григ. Масалова42777

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Васильцовская волость
22. Милорадово, село бывшее владельческое, при речке Ковжиге, дворов 143, жителей 895, 2 церкви православных, школа, богадельня, 2 питейных дома, 4 лавки, 3 ярмарки

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Васильцовская волость
56.0Милорадово селоМилорадовское крестьян собственников5301801442695434881031

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18469Милорадовеселоцентр сільської радир-н Котелевськийсільрада Милорадівська
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