деревня Березовка, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Березовка

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3384Березовское (Березовки и Паренова), сел.при рч. Арте.9033182552610Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость
1056. Березовское (Березовки, Паренова), село бывшее государственное, при речке Арте, дворов 240, жителей 1440, церковь православная, 3 кожевенных заводов, 2 тржк.: в Воз Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость
8) с. Березовское, на р.р. Арте, Машкаре и Бердяшке, церк , 2 зем. шк., библ., ярмарка 7—9 нояб.Березовское общество3401029988Бывшие государственныеПравославныеРусские927

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
320132Березовкадеревня56°12'с.ш.58°55'в.д.O-40-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000136д Березовкадеревня

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