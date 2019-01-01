- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3384Березовское (Березовки и Паренова), сел.при рч. Арте.9033182552610Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1056. Березовское (Березовки, Паренова), село бывшее государственное, при речке Арте, дворов 240, жителей 1440, церковь православная, 3 кожевенных заводов, 2 тржк.: в Воз Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Березовское, на р.р. Арте, Машкаре и Бердяшке, церк , 2 зем. шк., библ., ярмарка 7—9 нояб.Березовское общество3401029988Бывшие государственныеПравославныеРусские927
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
320132Березовкадеревня56°12'с.ш.58°55'в.д.O-40-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65704000136д Березовкадеревня