село Мурзинка, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Мурзинка

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1869Мурзинское, сел.при р. Нейве.2015143105111Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Башкирская волость
266. Мурзинское, село бывшее государственное, при реке Нелве, дворов 60, жителей 254, церковь православная, школа, 20 лавок, 2 тржк.: 2-го февраля и 8-го ноября.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Башкарская волость
15) с. Мурзинское, на р. Нейве, церк., земск. шк., зем. библ., ярм.: в девят. пятницу по Пасхе — пятидневная, распл.Мурзинское общество89148172Бывшие государственныеПрав., старообрядцы и австрийцыРусские18812

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Петрокаменский район, Мурзинский сельсовет
6. Мурзинка (-ское), с. 93179226405русские405Мурзинскойр. Нейва27ст. Реж4122713274127тракт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
688901Мурзинкасело57°41'с.ш.61°02'в.д.O-41-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000366с Мурзинкасело

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