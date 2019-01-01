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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1869Мурзинское, сел.при р. Нейве.2015143105111Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
266. Мурзинское, село бывшее государственное, при реке Нелве, дворов 60, жителей 254, церковь православная, школа, 20 лавок, 2 тржк.: 2-го февраля и 8-го ноября.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
15) с. Мурзинское, на р. Нейве, церк., земск. шк., зем. библ., ярм.: в девят. пятницу по Пасхе — пятидневная, распл.Мурзинское общество89148172Бывшие государственныеПрав., старообрядцы и австрийцыРусские18812
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
6. Мурзинка (-ское), с. 93179226405русские405—— Мурзинскойр. Нейва27ст. Реж4122713274127тракт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688901Мурзинкасело57°41'с.ш.61°02'в.д.O-41-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000366с Мурзинкасело