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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Ежово Черновско-Николаевской волости Герасимова и дер. Лобково Архипова о разрешении им переселения. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело по жалобе крестьян д. Ежово Черновско-Никольской вол. Чигаревых и др. о взыскании с них денег за потраву ярового хлеба. 1878 г. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Ежева17313