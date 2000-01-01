деревня Цибино, Жерновская волость, Сычевский уезд (на 1904) — Familio

Цибино

Жерновская волость, Сычевский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
11046Цибино, д. каз.при колодцах.1032217074

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Жерновская волость
531. Цыбина, деревня бывшая государственная, дворов 26, жителей 144, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Жерновская волость
113ЦибиноДеревня1132101101

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