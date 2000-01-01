слобода Ямская, слобода Ямская, Казачинская волость, Шацкий уезд (на 1911) — Familio

Ямская

Казачинская волость, Шацкий уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3016Ямская, слоб. каз.при колодце.¼¼132632635Эта слобода причисляется к городу.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Казачьинская волость
1220. Староямская, слобода бывшая государственная, дворов 124, жителей 801, церковь православная, лав., 4 постоялых двора

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Казачинская волость
деревня Ямская слобода«Шацкая» п.-т. конт.11
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