деревня Вавилиха, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Вавилиха

Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2638Вавилиха, д.при рч. Лапшанге.47944107120

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Ваковская волость
959. Вавилиха, деревня бывшая владельческая, при речках Лапшанке и Варбаже, дворов 54, жителей 270, солодовня, 4 токарн. зав.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Баковская волость
Вавилиха д.р. Лапшангатр. Бак.-Воскр.486233477142219Лесн., плотн., извозч.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Баковская волость
Вавйлиха дер.136Зубиловск. 362Кр.-Баки21010137

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснобаковский район
19766Вавилихадеревня57°02'45°10'O-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснобаковский муниципальный район, Сельское поселение Зубилихинский сельсовет
22635404116д Вавилихадеревня

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