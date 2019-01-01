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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1068Митинская (Янишева), д.при оз. Троицком.8764103130Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
199. Митинская (Янишева), деревня бывшая государственная, при озере Янишеве, дворов 10, жителей 68, лавка
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
249310. Митинская (Янишева)АндоморецкоеТроицком озере8451До ближайшего поселения: 9 — 4. До школы: 10. До почтового отделения: 57½. До пароходной пристани: 84. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 37. Не крестьянское: —. Крестьянское: 40. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
171674Янишевопосёлок61°13'с.ш.37°33'в.д.P-37-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622420166п Янишевопоселок