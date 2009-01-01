агрогородок Микуличи, Березинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Микуличи

Березинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Юрьевичская волость
367. Микуличи, село бывшее владельческое, при реке Горбатке, дворов 38, жителей 326, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Юревичская волость
Микуличи, село730[...]1023010

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Березинский район, Поплавский сельсовет
д Микуличи354

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Березинский район, Поплавский сельсовет
аг. Микуличи188

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