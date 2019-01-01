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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Ольшанка Валяевской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4116.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Мартынова в д. Ольшанка Валяевской волости Пензенского уезда. 1918–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Савельева Е. С. в д. Ольшанка Валяевской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
166Елшанка (Ольшанка), д. вл.при руч. Елшанке.114139128132
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47322Ольшанкадеревня53°05'45°01'N-38-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655419126д Ольшанкадеревня