село Савинка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Савинка

Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1891Савинка, с. каз.при р. Таргуне.90191209714672Церковь православная 1. Ярмарки 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Савинская волость
1150. Савинка, село бывшее государственное, при речке Торгуне, дворов 354, жителей 2587, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православная, школа, 1 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Савинская волость
село Савинка26051491210534181219143726[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Савинская волость
С. Савинка. Б. госуд. кр. и колон. Прав. и лютер.5734Р. Торгун4402059772429302965

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Палласовский район
14631Савинкасело50°05,0' с.ш.47°06,0' в.д.M-38-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Палласовский муниципальный район, Савинское сельское поселение
18645440101с Савинкасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.