деревня Марковская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Марковская

Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Марковской Верховской волости Вельского уезда Лютикова А. А. о недостаточном размере назначенной ему пенсии. 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховская волость
307. Марковская (Капустино), деревня бывшая удельная, при речке Киселихе, дворов 25, жителей 134, часовня, 2 кожевенных заводов

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верховская волость
8282МарковскоеТерминг. 1-еУспенскийбывшие удельные488299193

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховажская волость
Марковская185131деревняРусские337683159

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Верховажский район
33654Марковскаядеревня60°43'с.ш.41°56'в.д.P-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, Нижне-Важское сельское поселение
19616427281д Марковскаядеревня

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