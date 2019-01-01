село Глушицы, село Глушицы, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Глушицы

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1378Глушицы, с. каз. и вл.при р. Воронеже.493273298339Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Сенновская волость
625. Глушицы, село бывшее владельческое и государственное, при реке Воронеже, дворов 122, жителей 710, церковь православная, лавка, винокуренный завод

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Задонский уезд, Сенновская волость
Глушицы (1-я, госуд., 2-я, б. Кузиной, 3-я, б. Ярцевой, 4-я, б. Брандт, 5-я, б. Липинской)1480селоГлушиц., Кузинск., Ярцевск., Брантов., Липинск.143939

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
7777Глушицысело52°02'с.ш.39°21'в.д.N-37-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Карачунское сельское поселение
20643420106с Глушицысело
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