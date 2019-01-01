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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1378Глушицы, с. каз. и вл.при р. Воронеже.493273298339Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
625. Глушицы, село бывшее владельческое и государственное, при реке Воронеже, дворов 122, жителей 710, церковь православная, лавка, винокуренный завод
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Глушицы (1-я, госуд., 2-я, б. Кузиной, 3-я, б. Ярцевой, 4-я, б. Брандт, 5-я, б. Липинской)1480селоГлушиц., Кузинск., Ярцевск., Брантов., Липинск.143939
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7777Глушицысело52°02'с.ш.39°21'в.д.N-37-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643420106с Глушицысело