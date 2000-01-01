посёлок Тихие Горы, посёлок Тихие Горы, Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Тихие Горы

Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3605Тихие Горы, с. каз.при р. Каме.2318161316377Церковь православная 1. Торжков 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Кураковская волость
351. Тихия Горы, село бывшее государственное, при реке Каме, дворов 124, жителей 683, церковь православная, школа, 3 лавки
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