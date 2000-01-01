деревня Ивановское, Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931) — Familio

Ивановское

Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Несвойской вол. д. Ивановской Козлова на неправильное решение волостного суда о присуждении его к аресту. 1890–1891 гг. // Г Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ивановской Несвойской волости Вологодского уезда Беляева на постановление уездного съезда об отказе жалобщику в изъятии земли крестьянина Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Верхневологодской церкви. Список Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
511Ивановское, д. вл.при рч. Манеге.188143541
687Ивановское, д. вл.при рч. Манеге.2410143541

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Несвойская волость
2523ИвановскоеПочинковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи205122622

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Несвойский сельсовет
Ивановское 3319деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.2121

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