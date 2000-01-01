- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Несвойской вол. д. Ивановской Козлова на неправильное решение волостного суда о присуждении его к аресту. 1890–1891 гг. // Г Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ивановской Несвойской волости Вологодского уезда Беляева на постановление уездного съезда об отказе жалобщику в изъятии земли крестьянина Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Верхневологодской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
511Ивановское, д. вл.при рч. Манеге.188143541
687Ивановское, д. вл.при рч. Манеге.2410143541
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2523ИвановскоеПочинковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи205122622
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ивановское 3319деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.2121