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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Виленская губерния, Вилейский уезд
Смыч, Посопов, Узла и Должа3Гр. Тизенгауз—Издельных: 300. Состоящие на оброке или барщине: 47. Всего: 347.1736
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Узла, ф. (гр. Пржездецких), р. Узлянка, жит. 67 (36 м. 31 ж.), дес. 4506, у. гор. 28 в., вол. пр. 21 в., ст. кв. 56 в., ст. ж. д. Сморгонь 49 в.
Узла, стор (гр. Пржездецких), р. Узлянка, жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 8, раз. см. пред.
Узла, с. (гр. Пржездецких), жит. 18 (9 м. 9 ж.), дес. 4, раз. см. пред.
Узла, с. (православной Узлянской церкви), жит. 11 (8 м. 3 ж.), дес. 37, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Узла161
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Узла103