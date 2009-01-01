деревня Узла, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Узла

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Виленская губерния, Вилейский уезд
Смыч, Посопов, Узла и Должа3Гр. ТизенгаузИздельных: 300. Состоящие на оброке или барщине: 47. Всего: 347.1736

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Мядельская волость
Узла, ф. (гр. Пржездецких), р. Узлянка, жит. 67 (36 м. 31 ж.), дес. 4506, у. гор. 28 в., вол. пр. 21 в., ст. кв. 56 в., ст. ж. д. Сморгонь 49 в.
Узла, стор (гр. Пржездецких), р. Узлянка, жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 8, раз. см. пред.
Узла, с. (гр. Пржездецких), жит. 18 (9 м. 9 ж.), дес. 4, раз. см. пред.
Узла, с. (православной Узлянской церкви), жит. 11 (8 м. 3 ж.), дес. 37, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Сватковский сельсовет
д Узла161

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Сватковский сельсовет
д. Узла103

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