Издельных: 300. Состоящие на оброке или барщине: 47. Всего: 347.

Издельных: 300. Состоящие на оброке или барщине: 47. Всего: 347.

Смыч, Посопов, Узла и Должа 3 Гр. Тизенгауз — Издельных: 300. Состоящие на оброке или барщине: 47. Всего: 347. 1736

Населенное место

Узла, ф. (гр. Пржездецких), р. Узлянка, жит. 67 (36 м. 31 ж.), дес. 4506, у. гор. 28 в., вол. пр. 21 в., ст. кв. 56 в., ст. ж. д. Сморгонь 49 в.

Узла, стор (гр. Пржездецких), р. Узлянка, жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 8, раз. см. пред.

Узла, с. (гр. Пржездецких), жит. 18 (9 м. 9 ж.), дес. 4, раз. см. пред.