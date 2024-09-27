агрогородок Петришки, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Петришки

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Заславская волость
15. Петришки (Радошковичи), деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 126, станция железнодорожная, постоялый двор

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Заславская волость
Петришки, деревня20826228288
Радошковичи, поселок и ст. ЛРжд.11722228288

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Петришковский сельсовет
аг Петришки1993

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Петришковский сельсовет
аг. Петришки498

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