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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
15. Петришки (Радошковичи), деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 126, станция железнодорожная, постоялый двор
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Петришки, деревня20826228288
Радошковичи, поселок и ст. ЛРжд.11722228288
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Петришки1993
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Петришки498