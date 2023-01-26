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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2678Мостова (Мостовая), дер.при рч. Мостовой.8259157507524Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
704. Мостова, деревня бывшая государственная, при речке Мостовой, дворов 255, жителей 1102, часовня, 2 лвки, 6 постоялых дворов
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Мостовское на р. Мостовке, прав. церк., церк.-прих. школа, распланированаМостовское общество308887862Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские805
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90351Мостовскоесело57°24'с.ш.61°57'в.д.O-41-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65703000246с Мостовскоесело