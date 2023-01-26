село Мостовское, Артемовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Мостовское

Артемовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2678Мостова (Мостовая), дер.при рч. Мостовой.8259157507524Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Шогринская волость
704. Мостова, деревня бывшая государственная, при речке Мостовой, дворов 255, жителей 1102, часовня, 2 лвки, 6 постоялых дворов

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Шогринская волость
с. Мостовское на р. Мостовке, прав. церк., церк.-прих. школа, распланированаМостовское общество308887862Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские805

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артемовский район
90351Мостовскоесело57°24'с.ш.61°57'в.д.O-41-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артемовский
65703000246с Мостовскоесело

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