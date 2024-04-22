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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3550.
Белов Ермолай Андреевич, отставной рядовой из крестьян с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1907 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 47.
Данилин Владимир Романович, отставной рядовой из крестьян с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 131 Показать все
Павлухин Иван Иванович, уволенный со службы ратник с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 427.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1071Левино (Архангельское), с. вл.при руч. Кутле.40650187190Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Архангельское, Левино тож, Кутла Нераздельно показанный с этими имениями д. Левино Городищенского уезда, 7 пустошей и 2 отхожих лесных дачи41Лев Фед. Левин. Бар. Над. Гр. Ферзен, дети их Фед. и Анна Левины, Нат. Фед. Обухова63513154
С. Архангельское, Левино тож, Кутла Нераздельно показанный с этими имениями д. Левино Городищенского уезда, 7 пустошей и 2 отхожих лесных дачи41Лев Фед. Левин. Бар. Над. Гр. Ферзен, дети их Фед. и Анна Левины, Нат. Фед. Обухова63513154
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
561. Б. Левино (Архангельское), село бывшее владельческое, при речке Кутле, дворов 62, жителей 483, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47448Большое Левиносело53°38'45°11'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643434106с Большое Левиносело