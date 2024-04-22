Павлухин Иван Иванович, уволенный со службы ратник с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 427.

Павлухин Иван Иванович, уволенный со службы ратник с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 427.

Павлухин Иван Иванович, уволенный со службы ратник с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 427.

Павлухин Иван Иванович, уволенный со службы ратник с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 427.

Данилин Владимир Романович, отставной рядовой из крестьян с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 131

Белов Ермолай Андреевич, отставной рядовой из крестьян с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1907 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 47.

Белов Ермолай Андреевич, отставной рядовой из крестьян с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1907 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 47.

Белов Ермолай Андреевич, отставной рядовой из крестьян с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1907 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 47.

Белов Ермолай Андреевич, отставной рядовой из крестьян с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости. 1907 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 47.

Сельскохозяйственная перепись с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3550.

Сельскохозяйственная перепись с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3550.

Сельскохозяйственная перепись с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3550.

Сельскохозяйственная перепись с. Большое Левино Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3550.

1071 Левино (Архангельское), с. вл. при руч. Кутле. 40 6 50 187 190 Церковь православная 1.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название имений № Владелец Крепостных крестьян мужского пола Дворовых мужского пола Дворов или отдельных усадеб Мужчин Женщин

Пензенская губерния , Мокшанский уезд

С. Архангельское, Левино тож, Кутла Нераздельно показанный с этими имениями д. Левино Городищенского уезда, 7 пустошей и 2 отхожих лесных дачи 41 Лев Фед. Левин. Бар. Над. Гр. Ферзен, дети их Фед. и Анна Левины, Нат. Фед. Обухова 635 13 154