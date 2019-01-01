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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Кладбище Всехсвятское (Кукуевское) г. Сергиев Посад
• Кладбище Всехсвятское (Кукуевское) г. Сергиев Посад
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1834Барницево, д. вл.при прудах.8821123124
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Боярницево сельцо3234при ручье Крапивне2585811666999Прудск. слобода
Бояринцево мелкопомест. двор. вл. ус.3235при ручье Крапивне2165511166999Прудск. слобода
Перепелкино сельцо3259при ручье Крапивне41916356999Прудск. слобода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
331529Бояринцеводеревня54°09'с.ш.39°02'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617491131д Бояринцеводеревня