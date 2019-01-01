деревня Бояринцево, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Бояринцево

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Кладбище Всехсвятское (Кукуевское) г. Сергиев Посад

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1834Барницево, д. вл.при прудах.8821123124

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
Боярницево сельцо3234при ручье Крапивне2585811666999Прудск. слобода
Бояринцево мелкопомест. двор. вл. ус.3235при ручье Крапивне2165511166999Прудск. слобода
Перепелкино сельцо3259при ручье Крапивне41916356999Прудск. слобода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
331529Бояринцеводеревня54°09'с.ш.39°02'в.д.N-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Щетининское сельское поселение
61617491131д Бояринцеводеревня

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