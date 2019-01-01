- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Кадниковского уезда Вальгской волости деревни Выдрихи Ботова Семена о невозвращении с военной службы его сына Иннокентия. 1901 г. // Гос. архив Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Вальгской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5195Выдриха, д. разновед.при р. Кубене.1008134115108
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
627. Выдриха, деревня бывшая владельческая, дворов 19, жителей 95, волостное правление (уездный город в 108 верстах), 2 лавки Въ1¼ в. — Преображенско-Вальский погост, цер Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Выдриха643560812334962965192711
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
116ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийСапоговой1002358797
12—ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийбывшие государственные100283023
13—ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийБрянчанин.100261015
14—ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийВерсиловой100241014
15—ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийбывшие государственные100271115
16—ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскиймещане100282426
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Выдриха82010деревняРусские72171182353
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Выдриха 5990деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 68 км. Летнее: —.Зимнее: 148 км. Летнее: —.7272
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34107Выдрихадеревня60°14'с.ш.40°59'в.д.P-37-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640420131д Выдрихадеревня