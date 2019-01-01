деревня Выдриха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Выдриха

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Кадниковского уезда Вальгской волости деревни Выдрихи Ботова Семена о невозвращении с военной службы его сына Иннокентия. 1901 г. // Гос. архив Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Вальгской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5195Выдриха, д. разновед.при р. Кубене.1008134115108

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Вальская волость
627. Выдриха, деревня бывшая владельческая, дворов 19, жителей 95, волостное правление (уездный город в 108 верстах), 2 лавки Въ1¼ в. — Преображенско-Вальский погост, цер Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Вальгская волость
деревня Выдриха643560812334962965192711

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Вальгская волость
116ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийСапоговой1002358797
12ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийбывшие государственные100283023
13ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийБрянчанин.100261015
14ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийВерсиловой100241014
15ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскийбывшие государственные100271115
16ВыдрихаВыдрихскоеПреображенскиймещане100282426

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Маныловская волость
Выдриха82010деревняРусские72171182353

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Вальгский сельсовет
Выдриха 5990деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 68 км. Летнее: —.Зимнее: 148 км. Летнее: —.7272

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
34107Выдрихадеревня60°14'с.ш.40°59'в.д.P-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Раменское сельское поселение
19640420131д Выдрихадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.