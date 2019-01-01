деревня Байбулда, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Байбулда

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3383Байбулда, дер.при р. Оке.9045299690

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Больше-Окинская волость
4) д. Байбулда, на р. Оке, земск. шк., распл.Байбулдинское общество57133167Припущенники и вотчинникиЯзычникиЧеремисы7215

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Кунгурский округ, Артинский район , Могильниковский сельсовет
2. Байбулда, д.4782118200марийц. 196русские4Б.-Окинскойр. Ока537ст. Арасланово6423793793737просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
89878Байбулдадеревня56°10'с.ш.58°26'в.д.O-40-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000126д Байбулдадеревня

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