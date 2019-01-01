село Новоалексеевское, Первоуральск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Новоалексеевское

Первоуральск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Актовая книга ЗАГС г.Первоуральск: браки за 1920 год

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2176Новоалексеевское (Решета малые), сел.при рч. Решетке малой.292457154151Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Исетская волость
433. Ново-Алексеевское (Решета Малые), село бывшее владельческое, при речке Ре шетке, дворов 56, жителей 352, церковь православная, почтовая станция, 2 лавки, 8 постоялых Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Исетская волость
7) с. Ново-Алексеевское, на р. Решетке, распл.Ново-Алексеевское общество65161142Мастеровые частных заводовъПравославные, единовер. и старообр.Русские 2928

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Первоуральск
513958Новоалексеевскоесело56°51'с.ш.60°08'в.д.O-41-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Первоуральск
65753000241с Новоалексеевскоесело

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