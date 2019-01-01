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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Актовая книга ЗАГС г.Первоуральск: браки за 1920 год
• Актовая книга ЗАГС г.Первоуральск: браки за 1920 год
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2176Новоалексеевское (Решета малые), сел.при рч. Решетке малой.292457154151Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
433. Ново-Алексеевское (Решета Малые), село бывшее владельческое, при речке Ре шетке, дворов 56, жителей 352, церковь православная, почтовая станция, 2 лавки, 8 постоялых Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
7) с. Ново-Алексеевское, на р. Решетке, распл.Ново-Алексеевское общество65161142Мастеровые частных заводовъПравославные, единовер. и старообр.Русские 2928
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513958Новоалексеевскоесело56°51'с.ш.60°08'в.д.O-41-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65753000241с Новоалексеевскоесело