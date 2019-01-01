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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2899Покровское (Новый Усад, Одоевщина), с. вл.при р. Алешке и пруде.2512137608635Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1077. Одоевщина, село бывшее владельческое, дворов 200, жителей 1117, церковь православная, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Одоевщино, Покровское, Новый Усад тож село7460117472496968140207Кутловы БоркиЦер. кам., зем. шк., 3 мельн., просор., маслоб., каз. вин. лавка
С. Одоевщины посел. церк. причта74611571214020—Кутловы Борки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1088Одоевщинасело53°49'с.ш.40°51'в.д.N-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640430111с Одоевщинасело