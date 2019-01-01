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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка с главным выкупным учреждением с Вологодской уездной управой о выкупе надельной земли крестьянами Вологодского уезда Благовещенской вол. д. Терпелки. 1882–1884 Показать все
Дело об имуществе крестьянина дер. Терпелки Благовещенской волости Вологодского уезда Яковлева. 1905–1906 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 2. Дело 1 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Широгорской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1054Терпелка, д. вл.при колодцах.223271921Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
33. Тернелка, деревня бывшая государственная, при речке Тошне, дворов 10, жителей 60, почтовая станция, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7970ТерпелкаКорюкинское.Широгорскийбывшие помещичьи21,80,5123032
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Терпелка3015296деревняРусские11212849
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Терпелка 1020деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.1111
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247464Терпелкадеревня59°11'с.ш.39°31'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620464311д Терпелкадеревня