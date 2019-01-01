деревня Терпелка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Терпелка

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Переписка с главным выкупным учреждением с Вологодской уездной управой о выкупе надельной земли крестьянами Вологодского уезда Благовещенской вол. д. Терпелки. 1882–1884 Показать все
Дело об имуществе крестьянина дер. Терпелки Благовещенской волости Вологодского уезда Яковлева. 1905–1906 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 2. Дело 1 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Широгорской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1054Терпелка, д. вл.при колодцах.223271921Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Благовещенская волость
33. Тернелка, деревня бывшая государственная, при речке Тошне, дворов 10, жителей 60, почтовая станция, земская почтовая станция

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Благовещенская волость
7970ТерпелкаКорюкинское.Широгорскийбывшие помещичьи21,80,5123032

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Тошне-Емская волость
Терпелка3015296деревняРусские11212849

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Погореловский сельсовет
Терпелка 1020деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.1111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247464Терпелкадеревня59°11'с.ш.39°31'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Сосновское сельское поселение
19620464311д Терпелкадеревня

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