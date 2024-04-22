село Лобковая Балка, село Лобковая Балка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Лобковая Балка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Хорольская волость
3.0Лобкова Балка хуторХорольское козаков
Хорольский уезд, Покровско-Богачанская волость
21.0Лобкова Балка (Луговивщина) хуторЛобковское крестьян собственников59161539464490

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19424Лобкова Балкаселор-н Хорольськийсільрада Штомпелівська
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