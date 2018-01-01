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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
359Покровское (Ново-Покровское, Вшивое), с. южн. пос.при балке Вшивой.1502526610451043Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
138. Покровское (Вшивое), село бывшее государственное, при речке Вшивой, дворов 495, жителей 2978, волостное правление (уездный город в 150 верстах), церковь православная Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Покровское3132106031271409342658358[...]
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Покровское (Вшивое) (сельское общество)1076259232485840
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3629Апостоловемістомісто районного підпорядкування, центр міської ОТГ, центр районур-н АпостолівськийАпостолівська міська об'єднана територіальна громада