город Апостолово, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Апостолово

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
359Покровское (Ново-Покровское, Вшивое), с. южн. пос.при балке Вшивой.1502526610451043Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Покровская волость
138. Покровское (Вшивое), село бывшее государственное, при речке Вшивой, дворов 495, жителей 2978, волостное правление (уездный город в 150 верстах), церковь православная Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Покровская волость
село Покровское3132106031271409342658358[...]

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Покровская волость
село Покровское (Вшивое) (сельское общество)1076259232485840

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3629Апостоловемістомісто районного підпорядкування, центр міської ОТГ, центр районур-н АпостолівськийАпостолівська міська об'єднана територіальна громада

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