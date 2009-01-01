агрогородок Сосновка, Слонимский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Сосновка

Слонимский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству ефрейтора из крестьян деревни Сосновки, Марьинской волости Сломинского уезда Гродненской губернии Федора Антоновича Пекарского о назначении ему пособия от Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Марьинская волость
514. Сосновка, деревня бывшая государственная, дворов 47, жителей 414, школа

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Марьинская волость
СосновкаДеревня491323030Жировицы

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Слонимский район, Новодевятковичский сельсовет
д Сосновка269

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Слонимский район, Новодевятковичский сельсовет
аг. Сосновка115

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