село Городище, село Городище, Полтавська область (на 2018) — Familio

Городище

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2620Городище, мест. вл. и казач.при рч. Многе и заливе. р. Удая.2312174473495Церквей православных 2. Базар. Фабрика 1. Заводов 5.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
Д. Лисова-Слободка с сел. и м. Городище17Степ. Петровский11062
М. Городище и с. Загребелье35Алексд. и Вас. Паульсон445105

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Вороньковская волость
507. Городище, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Многе, дворов 187, жителей 710, церковь православная, 2 питейных дома, базар по субботам, кзн., Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Вороньковская волость
5.0Городище местечкоГородищенское крестьян собственников426146112268470462932

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19465Городищеселор-н Чорнухинськийсільрада Мелехівська
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