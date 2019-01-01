деревня Сертея, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Сертея

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Велижский уезд, Сортейская волость
44. Сертея, село бывшее владельческое, при реке 3. Двине и речке Сертей, дворов 14, жителей 110, волостное правление (у г. 25 в.), церковь православная, школа, больница, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Велижский уезд, Сертейская волость
село Сертея232104436885030223006602832

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Сертейская волость
10СертеядеревняСертейка, речка, Западная Двина, рекаСертейского, православногоСелезневскому сельскому обществу21

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
180046Сертеядеревня55°41'00"31°29'00"N-36-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Селезневское сельское поселение
66603470186д Сертеядеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.