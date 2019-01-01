село Малая Тарасовка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Малая Тарасовка

Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Рахмановская волость
1005. М. Тарасовка (Свинуха), село бывшее государственное, при речке Б. Камелике, дворов 121, жителей 913, церковь православная, лавка, 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Рахмановская волость
С. Малая Тарасовка. Б. госуд. Рус. Прав.4709145512184607633

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Пугачевский район
52254Малая Тарасовкасело51°58'с.ш.49°29'в.д.M-39-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Пугачевский муниципальный район, Рахмановское сельское поселение
63637470106с Малая Тарасовкасело

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