село Филиппово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Филиппово

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
По поводу найденной в доме Нечаева по Пятницкой части города Москвы в столовой для бедных нелегальной литературы, а так же отобранных у находящегося в столовой крестьянин Показать все
По поводу найденной в доме Нечаева по Пятницкой части города Москвы в столовой для бедных нелегальной литературы, а так же отобранных у находящегося в столовой крестьянин Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1208Филипово, с. вл.при колодце и пруде.171719157156Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Радушино и Д. Мамонова и Алтухова5Кн. Алек. Дмитр. Волконский2963254

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Белыничская волость
413. Филиппово (Радушкино), село бывшее владельческое и государственное, дворов 43, жителей 259, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Белыническая волость
Филиппово, Радушкино тож село1778при р. р. Вилишке и Беленкой4720318739054205БелыничиЦер. дер., цер.-пр. шк.
Филипповский хут. поч. гр. Рязанкина1779при р. р. Вилишке и Беленкой23554205Белыничи
с. Филиппова усад. церк. причта1780при р. р. Вилишке и Беленкой551054205Белыничи
Филиппово усад. двор. Олисовой1781при р. р. Вилишке и Беленкой11254205Белыничи
Хутор двор. Олисовой1782при р. р. Вилишке и Беленкой11254205Белыничи
Хутор мещ. Соколова1783при р. р. Вилишке и Беленкой32554205Белыничи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
328890Филипповосело54°36'с.ш.38°54'в.д.N-37-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Пионерское сельское поселение
61627476211с Филипповосело

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