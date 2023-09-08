- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Брод Передольской волости Лужского уезда. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256 Показать все
План дер. Брод Передольской волости Лужского у. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 33.
Об исключении из общества д. Брод, Передольской волости, Лужского уезда С. Савельева. 1891 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258 Показать все
О выкупе надела земли крестьянкой с. Брод, Передольской волости, Лужского уезда, И. Дмитриевой. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1859Брод, д. вл.при р. Луге.3434247970Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Брод д.334 стан2426 участок17станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58793Броддеревня58°30'00"30°11'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603425136д Броддеревня