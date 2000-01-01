село Старый Кувак, село Старый Кувак, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старый Кувак

Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
448Старый Кувак, с. шляхты.при р. Шешме.6030160477517Церковь православная 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Нижне-Чершелинская волость
303. Старо-Кувакское, село бывшее государственное и владельческое, при речке Шешме, дворов 179, жителей 864, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Нижне-Чершилинская волость
С. Старый-Кувак. Б. госуд. Рус. и мордва. Прав.18402206010353910976

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Старый КувакСтарый КувакТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Лениногорский район
188535Старый Куваксело54°38'51°59'N-39-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Лениногорский муниципальный район, Старокувакское сельское поселение
92636465101с Старый Куваксело
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