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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1996Воскресенское (Индырчи), с. каз.при рч. Бие.4334448797Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1155. Индырчи (Воскресенское), село бывшее государственное, при речке Бии, дворов 46, жителей 227, церковь православная
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Воскресенское, Шамбулыхчинскойсм. с. Индырчи.
с. Индырчи (Воскресенское), Шамбулыхчинскойрусские426
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Русский ИндырчиРусский ИндырчиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188248Русский Индырчидеревня55°18'48°33'N-39-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Апастовский муниципальный район, Булым-Булыхчинское сельское поселение
92610425111д Русский Индырчидеревня