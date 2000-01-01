деревня Русский Индырчи, деревня Русский Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Русский Индырчи

Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1996Воскресенское (Индырчи), с. каз.при рч. Бие.4334448797Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Шамбулыхчинская волость
1155. Индырчи (Воскресенское), село бывшее государственное, при речке Бии, дворов 46, жителей 227, церковь православная

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Шамбулыхчинская волость
с. Воскресенское, Шамбулыхчинскойсм. с. Индырчи.
с. Индырчи (Воскресенское), Шамбулыхчинскойрусские426

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Русский ИндырчиРусский ИндырчиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Апастовский район
188248Русский Индырчидеревня55°18'48°33'N-39-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Апастовский муниципальный район, Булым-Булыхчинское сельское поселение
92610425111д Русский Индырчидеревня
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