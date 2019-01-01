село Шмарово, село Шмарово, Суворовский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Шмарово

Суворовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1588Шмарово, сц. вл.при рч. Трешне.24632155146

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Лихвинский уезд
C. Шмарово10B. Н. Вознесенская146339

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Суворовский район
12416Шмаровосело54°07'с.ш.36°33'в.д.N-37-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Суворовский муниципальный район, Юго-Восточное сельское поселение
70640450396с Шмаровосело
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