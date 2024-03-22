село Грязнуха, село Грязнуха, Больше-Лазовская волость, Тамбовский уезд (на 1911) — Familio

Грязнуха

Больше-Лазовская волость, Тамбовский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
215Грязнуха, с. каз.при отвершке Малого Бурначка и при рч. Грязнуше.7022119595690Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Больше-Лазовская волость
15. Грязнуха и Бурначек (Рикуновшина), село и деревня бывшая государственная, при речке Бурначке, дворов 175, жителей 1377, церковь православная, лавка, постоялый двор, б Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Больше-Лазовская волость
село Грязнуша«Пановы-Кусты» поч.-телеграф. отделение7610
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