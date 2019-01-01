село Кондинское, село Кондинское, Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Кондинское

Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9064Кондинское, сел.при р. Исети.492284226241Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Кондинская волость
1969. Кондинское, село бывшее государственное, при реке Исети, дворов 98, жителей 598, волостное правление (уездный город в 49 верстах), церковь православная, часовня, 2 Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Кондинская волость
1) с. Кондинское на р. Исети и оз. Кондинском; прав. церк., зем. шк., библ. попеч. о народн. трезв., вол. правл., зем. ст., двухдневн. ярмарки: Трехсвят. 30 янв., в девят Показать все Кондинское общество148396399Бывшие государственные крестьянеПравославные и раскольникиРусские49

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Шадринский уезд, Кондинская волость
село Кондинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шатровский район
97829Кондинскоесело56°06'00"64°26'00"O-41-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шатровский муниципальный район, Сельское поселение Кондинский сельсовет
37640432101с Кондинскоесело
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