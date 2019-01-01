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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9064Кондинское, сел.при р. Исети.492284226241Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1969. Кондинское, село бывшее государственное, при реке Исети, дворов 98, жителей 598, волостное правление (уездный город в 49 верстах), церковь православная, часовня, 2 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Кондинское на р. Исети и оз. Кондинском; прав. церк., зем. шк., библ. попеч. о народн. трезв., вол. правл., зем. ст., двухдневн. ярмарки: Трехсвят. 30 янв., в девят Показать все Кондинское общество148396399Бывшие государственные крестьянеПравославные и раскольникиРусские49—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кондинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
97829Кондинскоесело56°06'00"64°26'00"O-41-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37640432101с Кондинскоесело