местечко Шета, местечко Шета, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Шета

Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
местечко
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Вилкомирский уезд, Шатская волость
Шаты, местечко3089135-2114
Шаты3090135-2114

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Литовская ССР, Кедайнский район, Шетаский сельсовет
поселок Шета2653777

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kėdainių rajono savivaldybė, Šėtos seniūnija
Šėtos mstl.
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