деревня Сирино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Сирино

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Сирино Бобровско-Захаровской волости Никольского уезда сплава леса в г. Архангельск. 1908 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. О Показать все
Дело по прошению крестьян-домохозяев дер. Сирино Бобровско-Захаровской волости об отсрочке выкупных платежей на 70 лет. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29 Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Сирино Бобровско-Захаровской волостио споре о водяной мукомольной мельнице. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Сараевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6422Сиринская, д. каз.при рч. Кичменге.9210792125

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
277681Сиринодеревня60°12'с.ш.45°04'в.д.P-38-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Городецкое сельское поселение
19630408526д Сиринодеревня

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