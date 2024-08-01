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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Сирино Бобровско-Захаровской волости Никольского уезда сплава леса в г. Архангельск. 1908 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. О Показать все
Дело по прошению крестьян-домохозяев дер. Сирино Бобровско-Захаровской волости об отсрочке выкупных платежей на 70 лет. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29 Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Сирино Бобровско-Захаровской волостио споре о водяной мукомольной мельнице. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Сараевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6422Сиринская, д. каз.при рч. Кичменге.9210792125
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
277681Сиринодеревня60°12'с.ш.45°04'в.д.P-38-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630408526д Сиринодеревня