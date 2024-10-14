село Вязовок, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Вязовок

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1941Вязовок, с. каз.при р. Самаре.15станов. кварт.64718371792Церковь православная 1. Богадельня. Училище. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Вязовская волость
573. Вязовок, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 664, жителей 3386, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа, почто Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Вязовская волость
село Вязовок17932502461808622760691229642

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Вязовская волость
1. № по учету земель: 1428.Вязовки (с х.х. Нижним, Куракиным, Сладковым и Гусевым)бывшие государственные1136469027657455

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3906В'язівокселор-н ПавлоградськийВербівська сільська об'єднана територіальна громада

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