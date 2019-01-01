село Лыково, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Лыково

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3091Лыково, д. вл. и каз.при колодце.303050185187

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Боровская волость
Лыково г. Вульф деревня8143при пруде28138108246119336Боровое
Лыково г. Рюдман деревня8144при пруде2610510020511933Боровое
Лыково г. Степановой деревня8145при пруде13594110011933Боровое
Г. Вульф двор. вл. ус. в д. Лыкове8146при прудес № 8143с № 8143с № 814311933Боровое
Андреева мещ. хутор Лыковский8147при колодце с № 8145с № 8145с № 814511933Боровое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
1250Лыковосело53°39'с.ш.39°51'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Журавинское сельское поселение
61630420126с Лыковосело

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