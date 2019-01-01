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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3091Лыково, д. вл. и каз.при колодце.303050185187
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Лыково г. Вульф деревня8143при пруде28138108246119336Боровое
Лыково г. Рюдман деревня8144при пруде26105100205119336½Боровое
Лыково г. Степановой деревня8145при пруде135941100119336½Боровое
Г. Вульф двор. вл. ус. в д. Лыкове8146при пруде—с № 8143с № 8143с № 8143119336½Боровое
Андреева мещ. хутор Лыковский8147при колодце —с № 8145с № 8145с № 8145119336½Боровое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1250Лыковосело53°39'с.ш.39°51'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630420126с Лыковосело