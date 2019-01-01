3091 Лыково, д. вл. и каз. при колодце. 30 30 50 185 187

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Лыково г. Вульф деревня 8143 при пруде 28 138 108 246 119 33 6 Боровое

Лыково г. Рюдман деревня 8144 при пруде 26 105 100 205 119 33 6½ Боровое

Лыково г. Степановой деревня 8145 при пруде 13 59 41 100 119 33 6½ Боровое

Г. Вульф двор. вл. ус. в д. Лыкове 8146 при пруде — с № 8143 с № 8143 с № 8143 119 33 6½ Боровое