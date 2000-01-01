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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10792Спасское (Спасск), с. вл.при рч. Городне.35станов. кварт.76322384Церквей православных 3.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Сычевский уезд
С. Спасское32Мел. Пет. Эндогурова297374
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
552. Спасское, село бывшее владельческое, при реке Осе, дворов 103, жителей 552, волостное правление, 3 церкви православные, трактир. В 7 верстах — церковь православная, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Спасское23115892275901938199839367
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
263СпасскоеДеревня3497366366Три церкви, земская школа, ярмарки: 6 августа, 8 сентября, 24 октября и 25-го декабря.