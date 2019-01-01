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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
240Спасское (Мансурово), с. вл.при рч. Чике.11036106328374Церковь православная 1, волостное правление, базар по субботам.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
С. Спасское5Алекс. и Влад. Серг. Щербачевы1161139
С. Спасское6Соф. Алекс. Эверсман1732357
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
244. Спасское (Щербачевых, Мансурово), село бывшее владельческое, при речке Чике, дворов 132, жителей 872, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь право Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Спасское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72093Спасскоесело52°01'с.ш.56°32'в.д.N-40-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53641443101с Спасскоесело