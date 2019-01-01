село Спасское, село Спасское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Спасское

Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
240Спасское (Мансурово), с. вл.при рч. Чике.11036106328374Церковь православная 1, волостное правление, базар по субботам.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
С. Спасское5Алекс. и Влад. Серг. Щербачевы1161139
С. Спасское6Соф. Алекс. Эверсман1732357

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Спасская волость
244. Спасское (Щербачевых, Мансурово), село бывшее владельческое, при речке Чике, дворов 132, жителей 872, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь право Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Спасская волость
село Спасское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Саракташский район
72093Спасскоесело52°01'с.ш.56°32'в.д.N-40-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Саракташский муниципальный район, Сельское поселение Спасский сельсовет
53641443101с Спасскоесело
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