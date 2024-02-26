деревня Ослянка, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Ослянка

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Ослянская волость
322. Ослянка, село бывшее владельческое, при реке Ослянке, дворов 18, жителей 114, волостное правление, церковь православная, водяная мельница. В 7 верстах — м. Пустынски Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Мстиславский уезд, Ослянская волость
село Ослянка66285107493425452622516757

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Ослянская волость
1Село Ослянка, в нем Ослянское вол. прав. проселочнойр. ОслянкеОслянскому с. о. церк. земли35 4111 6104 8Ослянского прав. 988

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Сапрыновичский сельсовет
д Ослянка59

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Сапрыновичский сельсовет
д. Ослянка45

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