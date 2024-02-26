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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
322. Ослянка, село бывшее владельческое, при реке Ослянке, дворов 18, жителей 114, волостное правление, церковь православная, водяная мельница. В 7 верстах — м. Пустынски Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ослянка66285107493425452622516757
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Ослянка, в нем Ослянское вол. прав. проселочнойр. ОслянкеОслянскому с. о. церк. земли35 4111 6104 8Ослянского прав. 988
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ослянка59
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Ослянка45