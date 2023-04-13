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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянина Подольского деревни Оксилово Аргуновской волости Никольского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Оксиловой Аргуновской волости Никольского уезда Афоносья, Ивана и Павла Кокиных, Василия, Григория, Гурия, Михаила и Сергея Подольских о непр Показать все
Дело об утверждении приговора схода крестьян дер. Оксилово Аргуновской волости о бесплатной уступке Никольскому земству участка надельной земли. 1914 г. // Гос. архив Вол Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Вахневской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Оксилова3810
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
963. Юксимова, деревня бывшая государственная, при речке Шарженьге, дворов 37, жителей 259 лавок
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241188Большое Оксиловодеревня59°47'с.ш.45°12'в.д.O-38-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634456121д Большое Оксиловодеревня