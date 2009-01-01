Населенное место

Сутьково, с., р. б. наз., жит. 71 (40 м. 31 ж.), дес. 90, у. гор. 45 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Сморгонь 10 в.

Сутьково, ус. (ц. пр.), р. б. наз., жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 26, у. гор. 35 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Сморгонь 11 в.

Сутьково, б. кор. (Милевского), р. б. наз., жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 6, раз. см. пред.