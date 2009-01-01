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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
237. Сутково, село бывшее государственное, при реке Абрагамовке, дворов 26, жителей 172, церковь православная, мельница, питейный дом
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Сутьково, с., р. б. наз., жит. 71 (40 м. 31 ж.), дес. 90, у. гор. 45 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Сморгонь 10 в.
Сутьково, ус. (ц. пр.), р. б. наз., жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 26, у. гор. 35 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Сморгонь 11 в.
Сутьково, б. кор. (Милевского), р. б. наз., жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 6, раз. см. пред.
Сутьково, д., р. б. наз., жит. 275 (135 м. 140 ж.), дес. 421,47, у. гор. 42 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Сморгонь 9 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сутьково99
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Сутьково70