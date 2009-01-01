деревня Сутьково, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Сутьково

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Сморгонская волость
237. Сутково, село бывшее государственное, при реке Абрагамовке, дворов 26, жителей 172, церковь православная, мельница, питейный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сморгонская волость
Сутьково, с., р. б. наз., жит. 71 (40 м. 31 ж.), дес. 90, у. гор. 45 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Сморгонь 10 в.
Сутьково, ус. (ц. пр.), р. б. наз., жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 26, у. гор. 35 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Сморгонь 11 в.
Сутьково, б. кор. (Милевского), р. б. наз., жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 6, раз. см. пред.
Сутьково, д., р. б. наз., жит. 275 (135 м. 140 ж.), дес. 421,47, у. гор. 42 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Сморгонь 9 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Синьковский сельсовет
д Сутьково99

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Синьковский сельсовет
д. Сутьково70

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